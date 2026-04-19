Les jeudis de l’actualité : discriminations multiples, luttes communes ? Bibliothèque Drouot Paris

Comment comprendre ces enchevêtrements ? Comment agir pour une société plus juste et inclusive ?

Avec Sarah Mazouz, sociologue et chercheuse dont les recherches s’articulent principalement autour des formes de problématisation du rapport au référentiel racial, et Mathilde Cohen, chercheuse en droit au CNRS, nous explorerons les multiples visages de la discrimination et les défis de la solidarité. Une soirée pour réfléchir et échanger ensemble.

Le débat durera 1h et sera suivi de 30 minutes de questions/réponses avec le public.

Il sera modéré par Emmanuelle Josse, cofondatrice de La Déferlante, une revue trimestrielle et une newsletter indépendantes.

Mathilde Cohen est chargée de recherche au CNRS rattachée au Centre de théorie et d’analyse du droit et spécialisée en droit constitutionnel, droit comparé, droit de l’alimentation, ainsi que sur les questions de santé et de genre. Ancienne élève de l’École normale supérieure, de la Sorbonne et diplômée de Columbia University, elle a également été professeure de droit à l’Université du Connecticut avant de rejoindre le CNRS.

Ses recherches portent sur les pratiques alimentaires et corporelles (allaitement, lactation, placenta), ainsi que sur les formes d’inclusion et d’exclusion dans les cultures juridiques française et états-unienne. Son livre La fabrique du lait humain. Droit et histoire des lactariums en France est sorti en 2026.

Sarah Mazouz est sociologue, chargée de recherche au CNRS, rattachée au CERAPS et à l’Institut Convergences Migrations. Ses travaux portent sur la racialisation, l’antidiscrimination, les politiques de la nationalité et les formes européennes de rapport à l’altérité, en mobilisant l’ethnographie, les critical race studies et la sociologie du droit.

Docteure en sociologie de l’EHESS (2010), elle est l’autrice de La République et ses autres (2017) et Race (2020), et a codirigé plusieurs ouvrages collectifs sur les politiques de l’altérité et les migrations.

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Les discriminations et les oppressions ne se limitent souvent pas à une seule catégorie. Elles se croisent, se superposent, se renforcent, créant des situations complexes et injustes.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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