Les jeudis de l’actualité : discriminations multiples, luttes communes Bibliothèque Drouot Paris

Comment comprendre ces enchevêtrements ? Comment agir pour une société plus juste et inclusive ?

Avec Sarah Mazouz, sociologue et chercheuse dont les recherches s’articulent principalement autour des formes de problématisation du rapport au référentiel racial, et Jules Falquet, philosophe spécialiste des questions d’intersectionnalité et d’imbrication des rapports sociaux, nous explorerons les multiples visages de la discrimination et les défis de la solidarité. Une soirée pour réfléchir et échanger ensemble.

Ce débat sera modéré par Dolores Bakela, journaliste indépendant et afroféministe.

Le débat durera 1h et sera suivi de 30 minutes de questions/réponses avec le public.

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Les discriminations et les oppressions ne se limitent souvent pas à une seule catégorie. Elles se croisent, se superposent, se renforcent, créant des situations complexes et injustes.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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