Passage du milieu de Guy Deslaurier Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Passage

du milieu est un

film réalisé par le Martiniquais Guy Deslauriers. Patrick Chamoiseau en a

co-écrit le scénario. Ce film, qui allie documentaire et fiction, raconte le

processus de déshumanisation que fut la traite négrière, rendant compte de son

empreinte durable dans les mentalités d’aujourd’hui. La poésie et la fiction

s’y mette ainsi au service d’un devoir de mémoire, d’autant plus nécessaire que

le film pense une continuité mortifère de la traite négrière au capitalisme

contemporain.

Organisé par Marion Coste (Sorbonne Université), Florian Alix (Sorbonne Université) et Mario Laarmann (Sorbonne Université & Universität des Saarlandes).

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

https://www.billetweb.fr/passage-du-milieu-de-guy-deslaurier



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