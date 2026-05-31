Passage du milieu de Guy Deslaurier Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris
Passage du milieu de Guy Deslaurier Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris jeudi 4 juin 2026.
Passage
du milieu est un
film réalisé par le Martiniquais Guy Deslauriers. Patrick Chamoiseau en a
co-écrit le scénario. Ce film, qui allie documentaire et fiction, raconte le
processus de déshumanisation que fut la traite négrière, rendant compte de son
empreinte durable dans les mentalités d’aujourd’hui. La poésie et la fiction
s’y mette ainsi au service d’un devoir de mémoire, d’autant plus nécessaire que
le film pense une continuité mortifère de la traite négrière au capitalisme
contemporain.
Organisé par Marion Coste (Sorbonne Université), Florian Alix (Sorbonne Université) et Mario Laarmann (Sorbonne Université & Universität des Saarlandes).
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00
Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris
https://www.billetweb.fr/passage-du-milieu-de-guy-deslaurier
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