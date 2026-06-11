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Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes

Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes

Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 09:30 – 11:30
Gratuit : oui  Tout public 

Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier).Ce temps peut avoir lieu dans différents lieux du quartier.Retrouvez le programme à la Maison de quartier des Dervallières.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
02 40 46 02 17


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