Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes
Les jeudis de l’été Maison de quartier des Dervallières Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Tout public
Temps convivial autour d’un petit déjeuner et d’une activité culturelle (spectacle ou atelier).Ce temps peut avoir lieu dans différents lieux du quartier.Retrouvez le programme à la Maison de quartier des Dervallières.
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
02 40 46 02 17
Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Prévention des accidents domestiques et gestes de premiers secours, Maison de quartier Bottière, Nantes 11 juin 2026
- Accès grand écran, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes 11 juin 2026
- Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré !, Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 11 juin 2026
- Nadia et Léo : la rencontre du grand oisecte, Conservatoire de Nantes, Nantes 11 juin 2026
- Les rendez-vous de la Libre Usine – Marion Thomas, Libre Usine (La), Nantes 11 juin 2026