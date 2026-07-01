Les jeudis de Radaboom la fragneau Moux-en-Morvan
jeudi 16 juillet 2026 · la fragneau · Moux-en-Morvan
Informations pratiques
Moux-en-Morvan
Les jeudis de Radaboom
la fragneau Bulle verte Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Les jeudis de Radaboom à la Bulle verte, la fragneau à Moux en Morvan. . A 19 h spectacle de Magie avec Roland B. de 20h à 22h rencontre et découvertes autour du cirque. A la nuit tombée, show Feu avec Nö. Petite restauration et buvette sur place. Réservation conseillée par sms. .
la fragneau Bulle verte Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 36 46 03
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English : Les jeudis de Radaboom
L’événement Les jeudis de Radaboom Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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