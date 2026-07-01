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AGENDA · Moux-en-Morvan

Les jeudis de Radaboom la fragneau Moux-en-Morvan

jeudi 16 juillet 2026 · la fragneau · Moux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
la fragneau
Adresse
Bulle verte
Ville
58230 Moux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Moux-en-Morvan

Les jeudis de Radaboom

la fragneau Bulle verte Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Les jeudis de Radaboom à la Bulle verte, la fragneau à Moux en Morvan. . A 19 h spectacle de Magie avec Roland B. de 20h à 22h rencontre et découvertes autour du cirque. A la nuit tombée, show Feu avec Nö. Petite restauration et buvette sur place. Réservation conseillée par sms.   .

la fragneau Bulle verte Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 36 46 03 

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English : Les jeudis de Radaboom

L’événement Les jeudis de Radaboom Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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