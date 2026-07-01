MORVAN – Balade symbolique de nuit, 58230 Moux-en-Morvan, Moux-en-Morvan
mercredi 22 juillet 2026 · 58230 Moux-en-Morvan · Moux-en-Morvan
Informations pratiques
MORVAN – Balade symbolique de nuit Mercredi 22 juillet, 20h00 58230 Moux-en-Morvan Nièvre
Enfant : 5 € // Adulte : 12 € // Forfait 4 personnes : 36 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00 – 2026-07-22T22:00:00+02:00
Mardi 22 juillet 2026 de 20h à 22h
Appréhender la nuit.. Identifier nos peurs.. Cheminer ensemble.. Prendre le temps d’écouter, d’observer, de ressentir.. Que symbolise la nuit pour vous?
Je vous propose une immersion en douceur dans le monde nocturne.
58230 Moux-en-Morvan 58230 Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.parcdumorvan.org/evenement/balade-nature-symbolique-la-nuit/
Immersion en douceur dans le monde nocturne. RICE Morvan
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