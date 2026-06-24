Ouverture de l’espace sculpteur Parpan Espace Sculpteur Parpan Moux-en-Morvan

Informations pratiques

Moux-en-Morvan

Ouverture de l’espace sculpteur Parpan

Espace Sculpteur Parpan 12 Route de la charnière Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-09-05 2026-09-06 2026-10-03 2026-10-04

Ouverture de l’espace sculpteur Parpan à Moux en Morvan. Exposition ouverte au public de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. .

Espace Sculpteur Parpan 12 Route de la charnière Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 88 26 71 aafp.sc@gmail.com

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English : Ouverture de l’espace sculpteur Parpan

L’événement Ouverture de l’espace sculpteur Parpan Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs