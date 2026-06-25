Partir en Livre au Musée Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Moux-en-Morvan dimanche 19 juillet 2026.

Moux-en-Morvan

Partir en Livre au Musée

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Lieu-dit Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Nous vous donnons rendez-vous pour des histoires de super-pouvoirs (ou pas !). Venez en famille écouter des histoires ordinaires et extraordinaires avec Iza lectures !

Dans le cadre de Partir en Livre, participez à une séance de lectures à voix haute autour du thème Nos petits et grands héros , dans le cadre intimiste et chargé d’histoire du Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique.

Au programme des personnages convaincus d’avoir des super-pouvoirs (avec tout ce que ça implique de drôle et d’inattendu !), des portraits touchants de parents et grands-parents héros du quotidien, et la célébration de ces talents tout simples que chacun porte en soi sans toujours le savoir. Parce que les héros, ça ne porte pas forcément une cape.

Un moment de partage et de complicité en famille, entre rires et émotions. .

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Lieu-dit Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Partir en Livre au Musée

L’événement Partir en Livre au Musée Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)