Les jeudis des 10 jeux, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes

Informations pratiques

Les jeudis des 10 jeux 9 – 23 juillet, les jeudis Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T15:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00

En juillet à la bibliothèque, les jeudis on joue !

– à Ma musée ! ( jeu pour les 6 / 66 ans sur la création d’une collection pour exposer au Musée)

– à Marmitouille ( jeu sur les contes )

– à l’Awalé – Skyjo – Dobble – etc…

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 43 97 67 »}]

Après-midi Jeux à la bibliothèque !