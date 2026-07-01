Les jeudis des 10 jeux, Bibliothèque associative Emilienne-Leroux, Nantes
jeudi 9 juillet 2026 · Bibliothèque associative Emilienne-Leroux · Nantes
Informations pratiques
Les jeudis des 10 jeux 9 – 23 juillet, les jeudis Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Loire-Atlantique
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T15:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00
En juillet à la bibliothèque, les jeudis on joue !
– à Ma musée ! ( jeu pour les 6 / 66 ans sur la création d’une collection pour exposer au Musée)
– à Marmitouille ( jeu sur les contes )
– à l’Awalé – Skyjo – Dobble – etc…
Bibliothèque associative Emilienne-Leroux 21 rue Charles Roger 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 43 97 67 »}]
Après-midi Jeux à la bibliothèque !
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lectures d’albums, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 1 juillet 2026
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026