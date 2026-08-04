Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres MAAP Périgueux
jeudi 1 octobre 2026 · MAAP · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 12:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Morgane DUROUX, restauratrice, présente le travail qu’elle a réalisé sur les oeuvres de l’exposition Trésors retrouvés .
Gratuit .
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73
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English : Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres
L’événement Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux
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