Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres MAAP Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 12:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Morgane DUROUX, restauratrice, présente le travail qu’elle a réalisé sur les oeuvres de l’exposition Trésors retrouvés .

Gratuit .

MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73

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English : Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres

L’événement Les jeudis du Musée restauration d’oeuvres Périgueux a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Communal de Périgueux