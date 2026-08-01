Informations pratiques

Paucourt

Les Jeudis du Sport

120 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Les Jeudis du Sport

Tous les jeudis au mois d’août, chacun pourra participer selon ses envies et son équipement

un départ en VTT,

un départ en marche,

un départ en footing.

Sans esprit de compétition, mais avec le plaisir de partager un moment ensemble,

de prendre soin de sa santé et de faire vivre notre commune.

Les plus jeunes sont sous la responsabilité de leur famille. .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 43 23 marie@paucourt.fr

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English :

Sports Thursdays

L’événement Les Jeudis du Sport Paucourt a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS