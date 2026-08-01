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AGENDA · Paucourt

Les Jeudis du Sport Paucourt

jeudi 27 août 2026 · Paucourt

Les Jeudis du Sport Paucourt

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
120 Rue de l'Église
Ville
45200 Paucourt
Département
Loiret
Tarif

Paucourt

Les Jeudis du Sport

120 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Les Jeudis du Sport
Tous les jeudis au mois d’août, chacun pourra participer selon ses envies et son équipement
un départ en VTT,
un départ en marche,
un départ en footing.
Sans esprit de compétition, mais avec le plaisir de partager un moment ensemble,
de prendre soin de sa santé et de faire vivre notre commune.
Les plus jeunes sont sous la responsabilité de leur famille.   .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 43 23  marie@paucourt.fr

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English :

Sports Thursdays

L’événement Les Jeudis du Sport Paucourt a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS

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