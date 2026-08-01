Les Jeudis du Sport Paucourt
jeudi 27 août 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
Les Jeudis du Sport
120 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Les Jeudis du Sport
Tous les jeudis au mois d’août, chacun pourra participer selon ses envies et son équipement
un départ en VTT,
un départ en marche,
un départ en footing.
Sans esprit de compétition, mais avec le plaisir de partager un moment ensemble,
de prendre soin de sa santé et de faire vivre notre commune.
Les plus jeunes sont sous la responsabilité de leur famille. .
120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 43 23 marie@paucourt.fr
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English :
Sports Thursdays
L’événement Les Jeudis du Sport Paucourt a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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