Tulle

Les jeudis en Cathé-Trech

Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

18h-20h sur le quai Baluze (gratuit) Guinguette des enfants ateliers d’arts créatifs avec avec la librairie Chantepages et la Cours des Arts, maquillage et cirque avec avec A’tous’Cirk, slack-line avec Esprit Nature, balade en escargoline avec les Âneries du Soulier, et Animations du Pass Eté jeune Jeux géants, Ateliers ludiques et sportifs.

20h30 -Place de la cathédrale (gratuit) Concert spectacle avec Palavas Vegas, le kitsch est roi. Des décors jusqu’aux playlists en passant par les costumes, tout est destiné a replonger les participant.es dans une ambiance 90’s exacerbée. .

Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61

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English : Les jeudis en Cathé-Trech

L’événement Les jeudis en Cathé-Trech Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes