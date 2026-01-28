Les Jeudis étoilés Istres

Les Jeudis étoilés

Du 16/07 au 20/08/2026 le jeudi.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Les Jeudis étoilés, c’est une ambiance sonore et visuelle, un marché des créateurs, une offre de restauration pour manger au bord de l’eau et un feu d’artifice ! Le thème 2026 sera bientôt dévoilé !

Des jeux pour les enfants et un groupe de musicien seront également au programme afin de créer une soirée complète et attractive. Le public sera accueilli dès 19h par un DJ qui proposera une ambiance musicale toute la soirée.



Ouverture du marché des créateurs, de la restauration et ambiance musicale dès 19h. Feu d’artifice à 22h30 sur l’étang !



| Les soirées



dès 19h

Jeux pour les enfants

Ambiance musicale DJ

Marché des créateurs

Espace restauration



à 22h30 Feu d’artifice à thème



| Thème et dates des soirées bientôt dévoilées .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 marchejeudisetoiles@gmail.com

English :

Les Jeudis Étoilés offer a unique sound and visual atmosphere, a makers’ market, a food offer to enjoy a meal by the water, and a fireworks display! The 2026 theme will be revealed soon!

