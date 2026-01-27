Les jeudis soirs au Refuge Cormaranche-en-Bugey Plateau d’Hauteville
Cormaranche-en-Bugey 200 route de mazières Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Par personne
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-04-02 20:30:00
2026-03-05 2026-04-02 2026-05-28 2026-06-25
Yoga du son. Chant et mouvements de paix. Avec Marion d’Au Refuge Sonore
Cormaranche-en-Bugey 200 route de mazières Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 37 82 06 accueil@refugeinsoliteenbugey.fr
Yoga of sound. Singing and peace movements. With Marion from Au Refuge Sonore
