Les Jeux Couronnais Aquatiques Piscine Municipale de la Couronne La Couronne
vendredi 17 juillet 2026 · Piscine Municipale de la Couronne · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Les Jeux Couronnais Aquatiques
Piscine Municipale de la Couronne 7 Rue Jean Moreau La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Les Jeux Couronnais Aquatiques sont de retour cet été ! Formez votre équipe de 3 à 6 personnes et venez vous affronter lors d’épreuves sportives, stratégiques et mentales ! Un seul objectif remporter le trophée !
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Piscine Municipale de la Couronne 7 Rue Jean Moreau La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr
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English :
The Couronnais Water Games are back this %E9t%E9! Put together a %E9team of 3 %E0 6 people and come compete in %E9athletic, strategic, and mental challenges! There’s only one goal: to win the trophy!
L’événement Les Jeux Couronnais Aquatiques La Couronne a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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