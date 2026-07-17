Les jeux de la Photographie !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes

Informations pratiques

Les jeux de la Photographie ! 19 et 20 septembre Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jouez avec la photographie pour découvrir les personnes et les lieux qui ont marqués l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins !

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 Rue Andréossy, 06160, Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905410 https://archives.ville-antibes.fr/ Zone piétonne. Présence de parkings publics à proximité.

Jouez avec la photographie pour découvrir les personnes et les lieux qui ont marqués l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins !

©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins