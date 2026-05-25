LES JEUX OUBLIÉS Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Persuadé que cette course joue pourtant un rôle majeur dans l’histoire du sport et de l’Olympisme, un chœur mêlant artistes et sportif.ve.s décide de nous la faire revivre. Cette quête propulse le groupe dans un récit permettant d’appréhender le contexte politique et social de l’évènement, et de découvrir les autres faits marquants de ces concours de 1900 : l’entrée des femmes aux Jeux Olympiques, les recherches scientifiques d’Etienne Jules Marey sur le mouvement, le combat acharné d’un personnage aux multiples facettes : Pierre de Coubertin.

En plus de sortir de l’oubli des athlètes et des performances extraordinaires, cette histoire nous invite à interroger l’origine et l’essence du geste sportif.

19 juillet 1900, au milieu du Bois de Boulogne, une dizaine d’athlètes s’apprête à s’élancer dans une course folle : le marathon des 2èmes Jeux Olympiques modernes.



Un évènement dont l’organisation fut si chaotique, qu’il est tombé dans un oubli quasi-complet.

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T15:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/les-jeux-oublies-reprise-creation-2024/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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