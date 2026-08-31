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AGENDA · Breuillet

Les Jounrées Merveilleuses Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses Breuillet

mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses · Breuillet

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses
Adresse
28 rue de la Gare
Ville
91650 Breuillet
Département
Essonne
Tarif

Breuillet

Les Journées Merveilleuses

Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses 28 rue de la Gare Breuillet Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:00:00
fin : 2026-12-19 18:00:00

Date(s) :
2026-12-16

À la fois exposition et lieu de vie itinérants imaginés par le collectif Ronce et proposés par le CAC Brétigny, centre d’art contemporain de Cœur d’Essonne Agglomération, Rotlòta vous emmène à la découverte de savoir-faire artistiques et artisanaux.
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Médiathèque Centre culturel du Moulin des Muses 28 rue de la Gare Breuillet 91650 Essonne Île-de-France +33 7 85 01 10 31  v.bernard@coeuressonne.fr

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English :

%C0 Both an exhibition and a series of traveling living spaces conceived by the Ronce collective and presented by the CAC Br%E9tigny, the contemporary art center of the C?ur d’Essonne Agglom%E9ration, Rotl%F2ta takes you on a journey to discover artistic and artisanal skills.

L’événement Les Journées Merveilleuses Breuillet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Coeur Essonne

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