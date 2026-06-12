Les journées buissonnières de l’atelier Rosalie à Niort La Roussille Niort
Les journées buissonnières de l’atelier Rosalie à Niort La Roussille Niort mercredi 8 juillet 2026.
Niort
Les journées buissonnières de l’atelier Rosalie à Niort
La Roussille Impasse de La Roussille Niort Deux-Sèvres
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Cet été, l’Atelier Rosalie propose Les Journées Buissonnières à vos enfants de 6 à 13 ans dans le cadre naturel de La Roussille à Niort. Au programme des journées thématiques pour sensibiliser les enfants à leur environnement et développer leur créativité au cœur de la nature.
Infos pratiques
• Tous les mercredis de l’été, de 10h à 16h
• Pour les enfants de 6 à 13 ans
• Groupe limité à 6 enfants maximum
• Tarif 50€ la journée (matériel compris)
• À prévoir Pique-nique pour le midi
Pour s’inscrire Me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook). .
La Roussille Impasse de La Roussille Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 067016041 atelier.rosalie.art@gmail.com
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English : Les journées buissonnières de l’atelier Rosalie à Niort
L’événement Les journées buissonnières de l’atelier Rosalie à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 79
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