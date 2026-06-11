Sortie dessin de végétaux à Niort quai de la regratterie Niort
Sortie dessin de végétaux à Niort quai de la regratterie Niort samedi 4 juillet 2026.
Niort
Sortie dessin de végétaux à Niort
quai de la regratterie Jardin des plantes Niort Deux-Sèvres
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Au coeur de la chaleur estivale, rejoins-moi pour dessiner à l’ombre verdoyante du jardin des plantes. Nous nous intéresserons aux plantes, tu pourras te familiariser avec leurs formes, améliorer ton geste, ton regard tout en préservant ta spontanéité et ne pas t’enfermer dans un objectif de ressemblance photographique. La mise en couleur se fera à l’aquarelle ou à la gouache. Viens exprimer la vie de la plante sans que la technique ne la fige et passer un bon moment de dessin ensemble. .
quai de la regratterie Jardin des plantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie dessin de végétaux à Niort
L’événement Sortie dessin de végétaux à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-11 par ADT 79
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Vernissage de l’exposition des élèves de Richard Gautier à Niort Galerie du peintre Niort 19 juin 2026
- Atelier carnet de voyage imaginaire à Niort Atelier de l’artiste Niort 20 juin 2026
- Conférence Au-delà de la Matière à Niort Niort Souché Niort 21 juin 2026
- NIORT JAZZ FESTIVAL – 1 JOUR – NIORT JAZZ FESTIVAL – PARC DE PRE-LEROY Niort 24 juin 2026
- Niort Jazz Festival 2026 Rue du Pré Leroy Niort 24 juin 2026