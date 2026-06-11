Sortie dessin de végétaux à Niort quai de la regratterie Niort samedi 4 juillet 2026.

Niort

Sortie dessin de végétaux à Niort

quai de la regratterie Jardin des plantes Niort Deux-Sèvres

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Au coeur de la chaleur estivale, rejoins-moi pour dessiner à l’ombre verdoyante du jardin des plantes. Nous nous intéresserons aux plantes, tu pourras te familiariser avec leurs formes, améliorer ton geste, ton regard tout en préservant ta spontanéité et ne pas t’enfermer dans un objectif de ressemblance photographique. La mise en couleur se fera à l’aquarelle ou à la gouache. Viens exprimer la vie de la plante sans que la technique ne la fige et passer un bon moment de dessin ensemble. .

quai de la regratterie Jardin des plantes Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

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English : Sortie dessin de végétaux à Niort

L’événement Sortie dessin de végétaux à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-11 par ADT 79