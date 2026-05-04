Spectacle repas La fille du puisatier de Marcel Pagnol à Niort Théâtre Jean Richard Niort

Niort

Spectacle repas La fille du puisatier de Marcel Pagnol à Niort

Théâtre Jean Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11

En Provence, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Patricia, fille d’un puisatier modeste et droit, voit sa vie basculer lorsqu’elle rencontre Jacques, jeune aviateur brillant promis à un autre avenir.

Entre amour, silences, fierté et malentendus, La Fille du Puisatier raconte le poids des choix, la force des liens familiaux et la dignité face à l’épreuve.

Cette adaptation fidèle de l’œuvre de Marcel Pagnol mêle respect du texte original et regard scénique contemporain.

Scénographie épurée et mobile, vidéos intégrées, décor manipulé par les comédiens et costumes d’époque composent un spectacle vivant, fluide et accessible à tous.

Un théâtre profondément humain, où l’émotion naît de la simplicité et de la vérité des personnages.

Le repas est réalisé par Cuisine D’Sens Cécile Waelti Traiteur Bio/local

Le tarif comprend le spectacle, l’apéro, le repas et le café (sans boisson) .

Théâtre Jean Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 21 03 56

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English : Spectacle repas La fille du puisatier de Marcel Pagnol à Niort

L’événement Spectacle repas La fille du puisatier de Marcel Pagnol à Niort Niort a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Niort Marais Poitevin