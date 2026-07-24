Les journées de l’Antique à la Graufesenque Site archéologique de la Graufesenque Millau
samedi 1 août 2026 · Site archéologique de la Graufesenque · Millau
Informations pratiques
Millau
Les journées de l’Antique à la Graufesenque
Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
25e édition !
Animations et reconstitutions historiques
SAMEDI 1ER AOÛT de 14h à 22h ET DIMANCHE 2 AOÛT de 14h à 19h
SPECTACLES JEUX ATELIERS CRÉATIFS
CONFÉRENCE
CONCERT
VISITES GUIDÉES 0 .
Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 11 37 graufesenque@millau.fr
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English :
25th Edition!
L’événement Les journées de l’Antique à la Graufesenque Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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