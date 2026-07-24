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Les journées de l’Antique à la Graufesenque Site archéologique de la Graufesenque Millau

samedi 1 août 2026 · Site archéologique de la Graufesenque · Millau

Les journées de l’Antique à la Graufesenque Site archéologique de la Graufesenque Millau

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Site archéologique de la Graufesenque
Adresse
Avenue Louis Balsan
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
0 Tarif enfant

Millau

Les journées de l’Antique à la Graufesenque

Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

25e édition !
Animations et reconstitutions historiques

SAMEDI 1ER AOÛT de 14h à 22h ET DIMANCHE 2 AOÛT de 14h à 19h

SPECTACLES JEUX ATELIERS CRÉATIFS
CONFÉRENCE
CONCERT
VISITES GUIDÉES 0  .

Site archéologique de la Graufesenque Avenue Louis Balsan Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 11 37  graufesenque@millau.fr

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English :

25th Edition!

L’événement Les journées de l’Antique à la Graufesenque Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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