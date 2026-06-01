Les Journées de l’Archéologie à Senlis !, Musée d’art et d’archéologie, Senlis
Les Journées de l’Archéologie à Senlis !, Musée d’art et d’archéologie, Senlis samedi 13 juin 2026.
Les Journées de l’Archéologie à Senlis ! 13 et 14 juin Musée d’art et d’archéologie Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Le musée d’Art et d’Archéologie de Senlis ouvre gratuitement ses portes aux visiteurs, les 13 et 14 juin.
Au rez-de-chaussée, au cœur de la collection permanente, vous pourrez découvrir quelques objets fragiles exceptionnellement sortis des réserves.
Musée d’art et d’archéologie Place Notre-dame, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0344248672 https://musees.ville-senlis.fr
Le musée d’Art et d’Archéologie de Senlis ouvre gratuitement ses portes aux visiteurs, les 13 et 14 juin.
© Leullier
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