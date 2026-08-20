Les Journées de l’astronomie, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Les Journées de l’astronomie 26 et 27 septembre Ferme du Héron Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte des merveilles de l’Univers à la Ferme du Héron avec le CARL, club d’astronomie de la région lilloise. Deux jours d’animations, d’observations et d’expériences pour petits et grands.

À la découverte de l’Univers

Étoiles, planètes, éclipses, constellations… Pendant deux jours, les Journées de l’astronomie vous invitent à explorer le ciel et à mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent.

De nombreuses animations et expériences sont proposées tout au long du week-end :

mini-conférences de 30 minutes ;

observation du Soleil ;

exposition « La magie des éclipses » ;

découverte du système solaire et des éclipses ;

observation du ciel étoilé le samedi soir ;

séances de planétarium ;

découverte des instruments d’astronomie ;

astrophotographie ;

pendule de Foucault ;

billard cosmique ;

manège des constellations ;

atelier lumière ;

atelier « Fusées à eau ».

Un rendez-vous pour tous les curieux, petits et grands, qui souhaitent lever les yeux vers le ciel et découvrir les merveilles de l’Univers.

Informations pratiques

Samedi 26 septembre 2026 : de 14h à minuit

Dimanche 27 septembre 2026 : de 10h à 19h

Stationnement : parking de la Ferme Petitprez, puis suivre le fléchage

Tarif : entrée gratuite

Plus d’informations : astro-carl.com

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte des merveilles de l’Univers à la Ferme du Héron. Deux jours d’animations, d’observations et d’expériences pour petits et grands.

CARL