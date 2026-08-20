Les Journées de l’astronomie, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
samedi 26 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Les Journées de l’astronomie 26 et 27 septembre Ferme du Héron Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte des merveilles de l’Univers à la Ferme du Héron avec le CARL, club d’astronomie de la région lilloise. Deux jours d’animations, d’observations et d’expériences pour petits et grands.
À la découverte de l’Univers
Étoiles, planètes, éclipses, constellations… Pendant deux jours, les Journées de l’astronomie vous invitent à explorer le ciel et à mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent.
De nombreuses animations et expériences sont proposées tout au long du week-end :
- mini-conférences de 30 minutes ;
- observation du Soleil ;
- exposition « La magie des éclipses » ;
- découverte du système solaire et des éclipses ;
- observation du ciel étoilé le samedi soir ;
- séances de planétarium ;
- découverte des instruments d’astronomie ;
- astrophotographie ;
- pendule de Foucault ;
- billard cosmique ;
- manège des constellations ;
- atelier lumière ;
- atelier « Fusées à eau ».
Un rendez-vous pour tous les curieux, petits et grands, qui souhaitent lever les yeux vers le ciel et découvrir les merveilles de l’Univers.
Informations pratiques
- Samedi 26 septembre 2026 : de 14h à minuit
- Dimanche 27 septembre 2026 : de 10h à 19h
Stationnement : parking de la Ferme Petitprez, puis suivre le fléchage
Tarif : entrée gratuite
Plus d’informations : astro-carl.com
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte des merveilles de l’Univers à la Ferme du Héron. Deux jours d’animations, d’observations et d’expériences pour petits et grands.
CARL
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