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Les Journées de l’astronomie, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

samedi 26 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq

Les Journées de l’astronomie, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Ferme du Héron
Adresse
Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Les Journées de l’astronomie 26 et 27 septembre Ferme du Héron Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte des merveilles de l’Univers à la Ferme du Héron avec le CARL, club d’astronomie de la région lilloise. Deux jours d’animations, d’observations et d’expériences pour petits et grands.

À la découverte de l’Univers

Étoiles, planètes, éclipses, constellations… Pendant deux jours, les Journées de l’astronomie vous invitent à explorer le ciel et à mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent.
De nombreuses animations et expériences sont proposées tout au long du week-end :

  • mini-conférences de 30 minutes ;
  • observation du Soleil ;
  • exposition « La magie des éclipses » ;
  • découverte du système solaire et des éclipses ;
  • observation du ciel étoilé le samedi soir ;
  • séances de planétarium ;
  • découverte des instruments d’astronomie ;
  • astrophotographie ;
  • pendule de Foucault ;
  • billard cosmique ;
  • manège des constellations ;
  • atelier lumière ;
  • atelier « Fusées à eau ».

Un rendez-vous pour tous les curieux, petits et grands, qui souhaitent lever les yeux vers le ciel et découvrir les merveilles de l’Univers.

Informations pratiques

  • Samedi 26 septembre 2026 : de 14h à minuit
  • Dimanche 27 septembre 2026 : de 10h à 19h

Stationnement : parking de la Ferme Petitprez, puis suivre le fléchage
Tarif : entrée gratuite
Plus d’informations : astro-carl.com

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026, partez à la découverte des merveilles de l’Univers à la Ferme du Héron. Deux jours d’animations, d’observations et d’expériences pour petits et grands.

CARL

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