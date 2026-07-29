LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A TOULOUSE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A TOULOUSE

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, ces journées sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain. Participez à la 43e édition qui a cette année pour thème le Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Toulouse regorge de trésors architecturaux ! Le temps d’un week-end, vous avez l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Plongez dans les coulisses de nos plus beaux sites ! Bourse du travail, observatoire de Jolimont, crédit municipal, hôpital Gérard Marchant, hôtels particuliers… autant de lieux à découvrir ou redécouvrir avec un autre regard. (Re)découvrez les musées toulousains à travers de nombreuses visites libres, visites commentées, visites guidées, spectacles ou expositions.

Pénétrez à l’intérieur des monuments emblématiques basiliques, églises ou chapelles, souvent accompagnés de concerts d’orgue. Amusez vous en famille avec des ateliers, des visites en famille, des spectacles, des escapes games et même des chasses au trésor ! Et enfin, suivez le guide de l’Office de Tourisme pour (re)visiter la ville ! Des visites guidées s’offrent à vous, que ce soit une visite incontournable, insolite, de quartier ou une visite exclusive en partenariat avec l’Espace Patrimoine, les secrets de Toulouse se dévoilent !

Des nouveautés à ne pas manquer cette année !

En attente du programme

N’oubliez pas de consulter le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine pour connaître tous les lieux à visiter ce week-end ! .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For those who are curious and passionate about history, these days offer an opportunity to (re)discover the richness of Toulouse’s heritage. Join us for the 43rd edition, whose theme this year is “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine.”

L’événement LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE