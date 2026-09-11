Les journées du patrimoine au musée des égouts ! Musée des égouts de Paris Paris

Informations pratiques

Programme spécial « Patrimoine de la photographie »

Comme de nombreux sites culturels en 2026, le musée décline le thème national « Patrimoine de la photographie » en proposant, en projection, une sélection d’images insolites consacrées au monde des égouts. Certaines de ces photographies y sont présentées pour la première fois, offrant un regard inédit sur ce patrimoine souterrain souvent méconnu.

Que visiter dans le musée ?

Au-delà de cette programmation spéciale, les visiteurs peuvent explorer librement le musée : environ 500 mètres de galeries situées sous le quai d’Orsay, des espaces d’exposition permanente sur l’histoire de l’assainissement parisien, et des dispositifs pédagogiques sur le fonctionnement du réseau. Le parcours dure généralement entre 45 et 60 minutes.

Un week-end gratuit sous le quai d’Orsay.

Les 19 et 20 septembre 2026, le Musée des Égouts de Paris ouvre ses portes gratuitement dans le cadre de la 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine. L’accès est libre, sans réservation, de 10 h à 17 h (dernier accès à 16 h), sur l’esplanade Habib-Bourguiba, près du pont de l’Alma (7ᵉ arrondissement).

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi

de 10h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

+33153682784 musee-des-egouts@paris.fr



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