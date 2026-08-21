Les Journées du Patrimoine au Musée Granet Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Journées du Patrimoine au Musée Granet

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour ces Journées européenne du patrimoine dont l’un des thème est le Patrimoine de la photographie , le musée Granet vous propose un week-end d’animations et de découvertes autour de l’exposition Paul McCartney photographe, 1963-64 Eyes of the Storm

Jusqu’au 3 janvier 2027, le musée Granet d’Aix-en-Provence présente à travers l’exposition Paul McCartney photographe, 1963-64 Eyes of the Storm plus de 250 clichés qui dévoilent une période clé de l’ascension fulgurante des Beatles en Europe et aux États-Unis.



// Au programme /



Visites guidées de l’exposition (durée 1h)

● samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 11h30 et 14h30 Visites pour les individuels.

● dimanche 20 à 16h Visite en famille.



Body and clothes painting par l’École de maquillage Sophie Lecomte

● samedi 19 de 14h à 17h L’école de maquillage professionnel Sophie Lecomte nous offre un voyage dans le temps en reproduisant le maquillage, la coiffure et les tenues typiques des années 1960.



Sérigraphie avec le collectif d’artistes SIROZ

● samedi 19 de 14h à 17h Le collectif SIROZ regroupe trois étudiants des beaux-arts d’Aix-en-Provence. Ils proposent un atelier découverte autour de la technique de la sérigraphie. Le modèle de cette sérigraphie sera inspiré de l’exposition. .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this year’s European Heritage Days—one of whose themes is “Photographic Heritage”—the Granet Museum invites you to a weekend of activities and discoveries centered around the exhibition: Paul McCartney: Photographer, 1963–64: Eyes of the Storm

L’événement Les Journées du Patrimoine au Musée Granet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence