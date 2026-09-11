Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 au musée, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 au musée 19 et 20 septembre Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre

10h – 12h / Projection – Les coulisses du musée

Vous pensez que dans un musée, il suffit de vitrines et d’objets à l’intérieur ? Découvrez dans un très court-métrage le travail quotidien, nécessaire et insoupçonné, des professionnels qui préservent et exposent les œuvres.

En accès libre dans l’auditorium du musée. Tout public dès 6 ans.

14h30, 15h30 et 16h30 / Rencontre – Gravure Vs Photo : une rivalité du XIXe siècle

(Thème des JEP Patrimoine de la photographie – bicentenaire de la photographie)

Par Anne Nadeau, responsable des expositions, spécialiste de la gravure des XVIIe et XVIIIe siècles

Dans l’exposition “Ivresse”, plusieurs gravures témoignent de l’utilisation de cet art pour reproduire, ou plutôt interpréter, des peintures, des dessins et même des sculptures. Cette gravure d’interprétation connue un grand succès aux XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu’au XIXe siècle et l’apparition de la photographie, sa meilleure ennemie !

Gratuit. Durée : 30 min – Public Adultes. Dans l’exposition et l’auditorium du musée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

16h / Visite Insolite Interactive – Les objets se réinventent

Avec Béatrice Forêt (Cie L’Arbre à Plumes)

Toujours aussi farfelue, Clarisse Tinquiette invite le public à faire fleurir l’imaginaire autour d’objets étonnants, et à se prendre pour les façonneurs et collectionneurs de ces trésors. À tous les étages de cet hôtel (si) particulier, des histoires de vie se réinventent et se tissent, entre humour et poésie.

Gratuit. Durée : 1h – Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles (18 pers max).

Dimanche 20 septembre

10h – 18h / Projection – Les coulisses du musée

Vous pensez que dans un musée, il suffit de vitrines et d’objets à l’intérieur ? Découvrez dans un très court-métrage le travail quotidien, nécessaire et insoupçonné, des professionnels qui préservent et exposent les œuvres.

En accès libre dans l’auditorium du musée. Tout public dès 6 ans.

11h / Visite Insolite Interactive – Les objets se réinventent

Avec Béatrice Forêt (Cie L’Arbre à Plumes)

Toujours aussi farfelue, Clarisse Tinquiette invite le public à faire fleurir l’imaginaire autour d’objets étonnants, et à se prendre pour les façonneurs et collectionneurs de ces trésors. À tous les étages de cet hôtel (si) particulier, des histoires de vie se réinventent et se tissent, entre humour et poésie.

Gratuit. Durée : 1h – Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles (18 pers max).

14h15 / Visite – Un patrimoine en péril : la restauration du parement d’autel des Cordeliers

Pour tout savoir sur l’histoire et la résurrection de ce rare textile brodé du début du XIVe siècle. Outre le fabuleux livre d’images narrant l’histoire sainte, vous découvrirez le savoir-faire des brodeurs du Moyen Âge, ainsi que le patient travail de dérestauration mené au siècle dernier par une fondation suisse. Toute une aventure !

Gratuit. Durée : 30 min – Public adultes. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

10h30, 11h30, 12h30, 15h30, 16h30 et 17h30 / Présentation d’œuvres sorties des réserves – Un patrimoine à conserver : des objets et des papiers éphémères dans la collection du musée

Conçus pour être utilisés puis jetés, certains objets restent et deviennent précieux dès qu’ils portent un souvenir. Ces archives minuscules du vécu racontent dans leur simplicité une manière plus attentive et plus humaine de voir le monde. En les gardant, Paul Dupuy et après lui bien d’autres, ont transformé l’éphémère en mémoire et le banal en précieux. Venez les découvrir et vous émouvoir le temps d’une journée.

Après la découverte de petits papiers en vitrine vous serez invité à créer une œuvre de papiers éphémères et à la photographier avec un téléphone portable pour garder une trace.

Gratuit. En continu. Tout public à partir de 7 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Visites, ateliers, projections découvrez notre programme gratuit pour les JEP 2026 JEP Journées du patrimoine