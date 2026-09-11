Les journées européennes du patrimoine à Dupire, Grange, salle de spectacles de La Ferme Dupire (Métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Les journées européennes du patrimoine à Dupire 19 et 20 septembre Grange, salle de spectacles de La Ferme Dupire (Métro Triolo) Nord

Entrée libre (pas d’accès en cours de spectacle dans la Grange)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Samedi 19 septembre

14h : Projection de l’OMJC

Un film de “streamers” qui montre que même dans les vieux murs de la ferme Dupire, on peut aussi appréhender le futur avec humour et intelligence!

Projection(s) dans la grange, le samedi après midi

Durée 1/2 h (20 mn de projection et petite discussion)

14h45>>>15h30 : Cie du Lundi : 10/15 minutes intitulée » Les temps changent mais les goûts restent les mêmes » de Philippe Beauchamp.Comédie où il est question d’anthropophagie.

Les personnages,une mère et sa fille font partie des derniers spécimens d’une espèce qui a progressivement disparu.

Avant, ils vivaient tranquilles, dans une campagne où paissaient vaches et moutons (qu’ils ne mangent pas ), et personne pour critiquer leur façon de vivre. Ils se déplaçaient parfois assez loin pour trouver à manger mais c’est en quelque sorte ce qui donnait du goût à leur vie. Mais… la ville a grignoté la campagne…

Multiples métaphores et questionnements dans cette saynette drôlatique : patrimoine en danger (leur château est tombé en ruine et a été remplacé par des immeubles)…et qu’en est-il de la campagne si plus personne ne mange de viande ? sans oublier la question de la transmission car la fille s’oppose à sa mère et ne veut pas perpétuer la tradition familiale. De ce fait, quel avenir pour elle?

– La Compagnie propose aussi de jouer le début 20 minutes de leur prochain spectacle. »Le retour de Richard 3 par le train de 9h24″ de Gille Dyrek

15h45>>>16h45 Les Transarciens/Trans’Arts proposent un seul en scène avec 3, 4 textes de l’auteur surréaliste Henri Michaux (extraits de « La nuit remue »), poême d’Emile Verhaeren « La ville » et éventuel texte humoristique venant de l’intervenant (durée environ 10/15 minutes).

Suivi d’un mini-concert/lectures/vidéos du Collectif artistique OSIRYS (de l’association Trans’Arts), proposant une ambiance mystérieuse et onirique, sur des thèmes comme l’écologie et le pacifisme (tout en interrogeant sur le sens de l’existence) et à partir d’une combinaison musicale de rock progressif et musique contemporaine ; compositions et textes poétiques de Jean-Pierre Prudent (durée environ de 20 minutes à 30 minutes selon le besoin).



17h : Projection de l’OMJC

Un film de “streamers” qui montre que même dans les vieux murs de la ferme Dupire, on peut aussi affronter le futuravec humour et intelligence!

1 ou 2 Projections dans la grange, le samedi après midi

Durée 1/2 h (20 mn de projo et petite discussion)

18h30>>>20h « Le grand déménagement »

par le Théâtre d’à côté- Direction Grégory Cinus – Avec Stéphanie Armingaud, Mélanie Bois, Matthieu Clavey, Benoit Deboffle, Olivier Dumortier, David Fleury, Marie Guichard, Céline Haedens, Florence Herman, Hervé Lefol, Béatrice Windels.

Lumière : François Cordonnier

« Après de nombreuses années passées dans ce théâtre, notre petite troupe va partir vers d’autres horizons et, donc, ce soir, on déménage !

Évidemment, on va rigoler, boire du café, tout nettoyer.

Évidemment, il y aura de grandes parties de Tétris, tout le monde aura son mot à dire sur la façon de sortir le canapé et, évidemment, nous aurons soudainement un coup de fil urgent à passer au moment de porter la machine à laver.

Mais, évidemment, tout ne sera pas toujours aussi évident, surtout lorsqu’il s’agira de quitter ses souvenirs, de laisser des fantômes derrière soi, d’aller habiter le futur ou de décider de ce que l’on garde quand on déménage de planète. Et si partir, c’est mourir un peu, est-ce qu’arriver, c’est renaître beaucoup ?

Bref. Que vous veniez pour la visite ou pour faire des cartons, soyez les bienvenu-e-s à notre grand déménagement, tour à tour joyeusement bordélique et nostalgiquement feutré. Et réciproquement. Et, si vous venez pour voir un spectacle, il n’est pas à exclure que tout cela en soit

Dimanche 20 septembre à partir de 14h15:

14h15>>>15h15 : Cie du Lundi : 10/15 minutes intitulée » Les temps changent mais les goûts restent les mêmes » de Philippe Beauchamp.Comédie où il est question d’anthropophagie.

Les personnages,une mère et sa fille font partie des derniers spécimens d’une espèce qui a progressivement disparu.

Avant, ils vivaient tranquilles, dans une campagne où paissaient vaches et moutons (qu’ils ne mangent pas ), et personne pour critiquer leur façon de vivre. Ils se déplaçaient parfois assez loin pour trouver à manger mais c’est en quelque sorte ce qui donnait du goût à leur vie. Mais… la ville a grignoté la campagne…

Multiples métaphores et questionnements dans cette saynette drôlatique : patrimoine en danger (leur château est tombé en ruine et a été remplacé par des immeubles)…et qu’en est-il de la campagne si plus personne ne mange de viande ? sans oublier la question de la transmission car la fille s’oppose à sa mère et ne veut pas perpétuer la tradition familiale. De ce fait, quel avenir pour elle?

– La Compagnie propose aussi de jouer le début 20 minutes de leur prochain spectacle. »Le retour de Richard 3 par le train de 9h24″ de Gille Dyrek

15h45>>>16h45 Les Transarciens/Trans’Arts proposent un seul en scène avec 3, 4 textes de l’auteur surréaliste Henri Michaux (extraits de « La nuit remue »), poême d’Emile Verhaeren « La ville » et éventuel texte humoristique venant de l’intervenant (durée environ 10/15 minutes).

Suivi d’un mini-concert/lectures/vidéos du Collectif artistique OSIRYS (de l’association Trans’Arts), proposant une ambiance mystérieuse et onirique, sur des thèmes comme l’écologie et le pacifisme (tout en interrogeant sur le sens de l’existence) et à partir d’une combinaison musicale de rock progressif et musique contemporaine ; compositions et textes poétiques de Jean-Pierre Prudent (durée environ de 20 minutes à 30 minutes selon le besoin).

17h15>>>19h15 :

Grand CluedÖ déambulatoire

CluedÖ géant (murder party) par le maelstrÖm

CALIGUPALÀ

Participatif !

Une grande enquête participative à suspens

Création et mise en scène de Romain Chaptal, Bastien Diethmann Osinski et Vivien Martin – 2h – Ados/Adultes

Neuf suspect.e.s au plateau, l’enquêteur·e, c’est toi ! En venant interroger les comédien·nes partout dans la ferme Dupire et résoudre des énigmes, viens tenter d’élucider le mystère de la mort du grand comédien René Bernard !

Régie générale Technique : François Cordonnier

le bar sera ouvert dans la Grange pendant tout le week-end aux heures de spectacle.

*** Sur l’ensemble du Week-end des aménagements d’horaire pourront avoir lieu pour permettre les changements de costume et de scène…informez-vous !

Grange, salle de spectacles de La Ferme Dupire (Métro Triolo) 80 rue Yves Decugis Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320435564 »}]

Le collectif « Arts-Scène à Dupire » animera le site durant ces deux jours…et ça va bouillonner ! Cinéma Théâtre