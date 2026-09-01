Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
samedi 19 septembre 2026 · Centre de la Vieille Charité · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)
Samedi 19 septembre 2026.
À 10h30 et 14h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
˃ Visite guidée Un patrimoine architectural original traversé par cinq siècles de façades historiées d’allégories antiques
Après une visite introductive au sein du département Proche-Orient-Bassin méditerranéen du MAM où vous découvrirez notamment quelques célèbres mythes grecs, le musée vous propose ensuite un parcours urbain au cours duquel vous seront donner les clés pour apprendre à lire les façades et pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles des représentations de mythes de l’antiquité païenne s’élaborent toujours sur des façades de différents monuments, plus d’un millénaire après.
Samedi 19 septembre à 10h30 et 14h30
Durée 1h30
Sans réservation .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come visit the Museum of Mediterranean Archaeology (MAM) for European Heritage Days.
L’événement Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Ville de Marseille
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