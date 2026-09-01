les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette phare de l espiguette Le Grau-du-Roi

samedi 19 septembre 2026 · phare de l espiguette · Le Grau-du-Roi

Informations pratiques

Le Grau-du-Roi

les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette

phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

– montée de phare gratuite et sur réservation (tous les ¼ d’heures)

– exposition temporaire la biodiversité discrète du littoral par la photographe Cynthia Maffezzoni

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phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 48 58 30 01 contact@phare-espiguette.fr

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English :

– free lighthouse tours by appointment (every ¼ hour)

– temporary exhibition la biodiversité discrète du littoral by photographer Cynthia Maffezzoni

L’événement les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue