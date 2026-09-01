les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette phare de l espiguette Le Grau-du-Roi
samedi 19 septembre 2026 · phare de l espiguette · Le Grau-du-Roi
Informations pratiques
Le Grau-du-Roi
les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette
phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
– montée de phare gratuite et sur réservation (tous les ¼ d’heures)
– exposition temporaire la biodiversité discrète du littoral par la photographe Cynthia Maffezzoni
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phare de l espiguette Phare de L’Espiguette, parking des baronnets Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 48 58 30 01 contact@phare-espiguette.fr
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English :
– free lighthouse tours by appointment (every ¼ hour)
– temporary exhibition la biodiversité discrète du littoral by photographer Cynthia Maffezzoni
L’événement les Journées européennes du patrimoine au Phare de l’Espiguette Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue
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