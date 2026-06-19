les journées européennes du patrimoine 48 rue Saint-Michel Épinal

Épinal

les journées européennes du patrimoine

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

“PATRIMOINE DE LA PHOTOGRAPHIE”

Pour la 43e édition des Journées européennes du patrimoine,

le réseau bmi a choisi de mettre à l’honneur l’un des deux thèmes

nationaux Patrimoine de la photographie.

Depuis son invention par Nicéphore Niépce, au XIXe siècle, la photographie

n’a cessé de façonner notre identité culturelle, immortalisant

un patrimoine artistique, culturel, historique…

Riche de ses cartes postales photographiques, le réseau bmi

présente ce fonds patrimonial au travers de nombreuses animations et

d’une grande exposition intitulée

Photographie de carte postale, ce qu’il y a d’éternel dans la minute qui passe.Tout public

0 .

48 rue Saint-Michel 48 bmi épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20

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English :

PHOTOGRAPHIC HERITAGE

For the 43rd edition of the European Heritage Days,

the bmi network has chosen to highlight one of the two national themes:

Photographic Heritage.

Since its invention by Nicéphore Niépce in the 19th century, photography

has continually shaped our cultural identity, immortalizing

our artistic, cultural, and historical heritage…

With its rich collection of photographic postcards, the bmi network

presents this heritage collection through numerous events and

a major exhibition titled:

Postcard Photography: What Is Eternal in the Fleeting Moment.

L’événement les journées européennes du patrimoine Épinal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT EPINAL ET SA REGION