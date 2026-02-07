Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent au Château du Bouchet !, Château du Bouchet, Rosnay

Informations pratiques

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent au Château du Bouchet ! 19 et 20 septembre Château du Bouchet Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 & 20 septembre 2026, venez (re)découvrir le Château du Bouchet, son histoire et ses secrets, au cœur de la Brenne.

Au programme de ce week-end : visites du château et une immersion dans plusieurs siècles d’histoire, avec cette année une attention toute particulière portée aux premiers seigneurs du Bouchet et au XIIIᵉ siècle.

Samedi 19 & dimanche 20 septembre 2026

De 13h à 18h / visite guidéé à 15h

Tarifs 5€ adulte / 2€50 enfant (6-18ans)

Et une visite nocturne viendra également compléter ce week-end exceptionnel…

Rendez-vous en septembre pour faire vivre, ensemble, ce patrimoine qui traverse les siècles.

Château du Bouchet Le Bouchet, 36300 Rosnay Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire 0785173769 https://www.chateau-bouchet.com/ Site exceptionnel par son emplacement original sur une butte de grès rouge au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, le Bouchet constitue une étape incontournable de votre découverte de l’Indre et de la Brenne, pays aux 1000 étangs. Ce monument historique Français vous ouvre ses portes dans le cadre d’une restauration vivante d’avril à novembre. La visite des différentes pièces, chambres, salons, galerie, et terrasse vous présentera son histoire singulière depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à la célèbre marquise de Montespan. Vous aurez l’opportunité de découvrir un château en pleine mutation et en quête de valorisation ! parking

Les 19 & 20 septembre 2026, venez (re)découvrir le Château du Bouchet, son histoire et ses secrets, au cœur de la Brenne.

©Château du Bouchet