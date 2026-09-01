Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine

Cette année, l’Association Mémoire et Patrimoine Marsiens, vous propose une exposition sur le thème des moulins et fours à pain de Saint-Mars ainsi que l’activité meunière d’autrefois. .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 66 97 24 communication@saintmarsdudesert.fr

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English :

European Heritage Days

L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Erdre et Gesvres