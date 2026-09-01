LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Mars-du-Désert
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine
Cette année, l’Association Mémoire et Patrimoine Marsiens, vous propose une exposition sur le thème des moulins et fours à pain de Saint-Mars ainsi que l’activité meunière d’autrefois. .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 66 97 24 communication@saintmarsdudesert.fr
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English :
European Heritage Days
L’événement LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Erdre et Gesvres
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