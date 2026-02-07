Les jumeaux en concert Villefranche-de-Rouergue
mardi 15 décembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Les jumeaux en concert
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-15
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Venez vibrer en découvrant Les Jumeaux en concert !
A l’occasion de leur nouvelle tournée, retrouvez Gilles et Jérôme Noël au chant, accompagnés par de sublimes arrangements instrumentaux.
Davantage d’informations à venir. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Come experience the excitement of seeing Les Jumeaux in concert!
L’événement Les jumeaux en concert Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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