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Les jumeaux en concert Villefranche-de-Rouergue

mardi 15 décembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Les jumeaux en concert Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Les jumeaux en concert

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-15
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-12-15

Venez vibrer en découvrant Les Jumeaux en concert !
A l’occasion de leur nouvelle tournée, retrouvez Gilles et Jérôme Noël au chant, accompagnés par de sublimes arrangements instrumentaux.
Davantage d’informations à venir.   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Come experience the excitement of seeing Les Jumeaux in concert!

L’événement Les jumeaux en concert Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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