Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Les jumeaux en concert

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Venez vibrer en découvrant Les Jumeaux en concert !

A l’occasion de leur nouvelle tournée, retrouvez Gilles et Jérôme Noël au chant, accompagnés par de sublimes arrangements instrumentaux.

Davantage d’informations à venir. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Come experience the excitement of seeing Les Jumeaux in concert!

L’événement Les jumeaux en concert Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)