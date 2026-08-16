LES JUMEAUX STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES JUMEAUX

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26 21:45:00

Date(s) :

2027-03-26

Les Jumeaux ont voyagé, se sont mariés et ont fait des enfants.

Ils ont un crédit immobilier, des poules et un robot cuiseur multifonction.

Ils se sont mis au bricolage , au padel et il leur arrive même de faire des promenades bucoliques dominicales.

Bref, les Jumeaux sont devenus des adultes.

Heureusement, à l’approche de la quarantaine, il existe encore un endroit où l’étincelle de leur âme d’enfant ne demande qu’à exploser: la scène !

Entre deux couches à changer et une étagère à fixer, ils ont pris le temps d’écrire des nouvelles blagues pour accoucher d’un spectacle 100% neuf !

Une parenthèse de joie dans laquelle Steeven et Christopher respectent les fondamentaux qui font leur succès depuis 15 ans rythme, complicité, originalité, sincérité et toujours un petit grain de folie. 25 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The twins traveled, got married, and had children.

L’événement LES JUMEAUX Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE