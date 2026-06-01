Les langues arabes en France, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Les langues arabes en France Samedi 27 juin, 15h30 Cité internationale de la langue française Aisne

gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:45:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:45:00+02:00

Quel état des lieux pour la langue arabe en France ? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils ?

Avec Sumaya Al-Attia, Aya Mansour, Nabil Wakim et Nada Yafi

François Ier, pour son Collège de France, avait inscrit l’enseignement de la langue arabe parmi celui d’autres langues. Aujourd’hui, la langue arabe est stigmatisée, souvent invisibilisée, alors qu’elle rassemble en France plus de 3 millions de locuteurs.

Quel état des lieux pour la langue arabe en France ? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils ? Quelles sont les trajectoires de cette langue et les points de contacts possibles avec le français dans l’espace francophone ?

Modération : Micha Khalil, journaliste et productrice du magazine « Voyage culturel » sur Monte Carlo Doualiya

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2324065456630401647&famille=2606950948410410113 »}]

Quel état des lieux pour la langue arabe en France ? Comment les artistes, professeurs, diplomates ou encore chercheurs s’en saisissent-ils ?

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