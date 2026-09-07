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Les langues et l’ailleurs, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

samedi 14 novembre 2026 · Cité internationale de la langue française · Villers-Cotterêts

Les langues et l’ailleurs, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Cité internationale de la langue française
Adresse
1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
Ville
02600 Villers-Cotterêts
Département
Aisne

Les langues et l’ailleurs 14 novembre et 5 décembre Cité internationale de la langue française Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T12:00:00+01:00 – 2026-11-14T13:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T12:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:30:00+01:00

Cité internationale de la langue française 1, place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France https://www.cite-langue-francaise.fr/
Explorez le monde au fil des mots grâce à cette nouvelle visite guidée du parcours permanent !

© Didier Plowy / Centre des monuments nationaux

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