Les Lavoirs de Brest : Regards sensibles sur un milieu vivant., Lavoir de Saint-Pierre – Quilbignon, Brest

Informations pratiques

Les Lavoirs de Brest : Regards sensibles sur un milieu vivant. Samedi 19 septembre, 14h00 Lavoir de Saint-Pierre – Quilbignon Finistère

Jauge limitée à 15 personnes ; prévoir une tenue non salissante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un atelier aux regards sensibles retraçant différentes époques pour redécouvrir les lavoirs de nos quartiers.

Un atelier à double voix avec Marjolaine Abaléa, photographe engagée pour le vivant et Erell Mendil, éducatrice à l’environnement à Eau et Rivières de Bretagne.

Observation de la faune aquatique, identification des espèces et création de dessins, puis réalisation de cartes postales en cyanotype mêlant archives, souvenirs et regard contemporain.

Lavoir de Saint-Pierre – Quilbignon Saint-Pierre-Quilbignon 29200 Brest Brest 29200 Saint-Pierre-Quilbignon Finistère Bretagne 02 98 00 80 80 http://Brest.fr https://www.eau-et-rivieres.org/home;https://www.instagram.com/eauetrivieres/;https://marjolaineabalea.com/;https://brest.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 00 80 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://Brest.fr »}] Accessible en bus – Ligne 2

Stationnements aux alentours de la place

Accessible aux poussettes/fauteuils.

Découverte sensorielle des lavoirs : histoire, biodiversité et mémoire.

©Marjolaine Abaléa