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Les lectures de la terrasse Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les lectures de la terrasse Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les lectures de la terrasse Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 – 12:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, sur les chaloupes installées devant la médiathèque.À partir de 18 mois

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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