Les lectures de la terrasse Médiathèque Jacques Demy Nantes
Les lectures de la terrasse Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 – 12:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Des histoires, des comptines et des chansons à partager en plein air, sur les chaloupes installées devant la médiathèque.À partir de 18 mois
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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