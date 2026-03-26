Les lectures des p’tits bourgeons

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:15:00

fin : 2026-04-01 11:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Chaque premier mercredi du mois, les tout-petits et les adultes qui les accompagnent sont invités à venir écouter les belles histoires de Marie- Noëlle, notre bénévole. Ainsi les petits lecteurs pourront pousser, pousser, pousser…jusqu’à devenir grands !

De 0 à 3 ans Sur inscriptionEnfants

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

Every first Wednesday of the month, toddlers and their accompanying adults are invited to come and listen to our volunteer Marie-Noëlle’s beautiful stories. This way, little readers can grow, grow, grow? until they’re all grown up!

Ages 0 to 3 On registration

L’événement Les lectures des p’tits bourgeons Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME