Les lectures des p’tits bourgeons Thionville
Les lectures des p’tits bourgeons Thionville mercredi 1 avril 2026.
Les lectures des p’tits bourgeons
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 10:15:00
fin : 2026-04-01 11:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Chaque premier mercredi du mois, les tout-petits et les adultes qui les accompagnent sont invités à venir écouter les belles histoires de Marie- Noëlle, notre bénévole. Ainsi les petits lecteurs pourront pousser, pousser, pousser…jusqu’à devenir grands !
De 0 à 3 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
Every first Wednesday of the month, toddlers and their accompanying adults are invited to come and listen to our volunteer Marie-Noëlle’s beautiful stories. This way, little readers can grow, grow, grow? until they’re all grown up!
Ages 0 to 3 On registration
L’événement Les lectures des p’tits bourgeons Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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