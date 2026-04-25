LES LÉGENDES DORÉES D’UN PETIT POÈTE AUTOROUTIER (KARNAVAL) Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 19:30 – 21:00

Gratuit : non Entrée prix libre Tout public

| THÉÂTRE |VEN 22 MAI À 19H30Avec sa troupe composée de femmes et d’hommes de tous horizons, galères et histoires, la compagnie se prête au jeu de la farce aciiiiiid en suivant la piste d’un petit poète masqué, aux prises avec les éclats d’un monde qui oscille entre désastres et grâces.?Un petit poète usé par le temps et l’état du monde se voit un jour offrir beaucoup d’arzen et peu de temps pour créer, avec des « vrais gens », un Karnaval. Cette œuvre “nécessairement participative et forcément festive”, pour et avec des “zabitans”, viendra inaugurer un nouveau grand centre culturel transdisciplinaire, périphérique et ouvert : LE PANG! (pour Pôle des Arts Nobles de Gagnyngham). Une telle opportunité de carrière, comme chantait The Clash, ce petit poète va la traverser comme un rêve (un cauchemar ?) . Accompagné de son fidèle second et de sa voiture chérie, parviendra-t-il à s’acquitter de la commande ? Au pied du mur, les voix se réveillent hantant le « ré-hell » de doutes, de délires et de souvenirs.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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