LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

Informations pratiques

LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers une exposition de photographies en noir et blanc, découvrez les lieux emblématiques de la mémoire de la Shoah, de Bobigny à Auschwitz. Une exposition qui rappelle l’importance du devoir de mémoire, de transmettre cette histoire et de préserver ces lieux contre l’oubli.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À travers une exposition de photographies en noir et blanc, découvrez les lieux emblématiques de la mémoire de la Shoah, de Bobigny à Auschwitz. Une exposition qui rappelle l’importance du devoir de…

© Ancienne gare de déportation par Stéphane Duquesnoy