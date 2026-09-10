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LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes

LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D
Adresse
Rue André Clabaux, Wizernes
Ville
62570 Wizernes
Département
Pas-de-Calais

LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers une exposition de photographies en noir et blanc, découvrez les lieux emblématiques de la mémoire de la Shoah, de Bobigny à Auschwitz. Une exposition qui rappelle l’importance du devoir de mémoire, de transmettre cette histoire et de préserver ces lieux contre l’oubli.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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