LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes
samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes
Informations pratiques
LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À travers une exposition de photographies en noir et blanc, découvrez les lieux emblématiques de la mémoire de la Shoah, de Bobigny à Auschwitz. Une exposition qui rappelle l’importance du devoir de mémoire, de transmettre cette histoire et de préserver ces lieux contre l’oubli.
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
À travers une exposition de photographies en noir et blanc, découvrez les lieux emblématiques de la mémoire de la Shoah, de Bobigny à Auschwitz. Une exposition qui rappelle l’importance du devoir de…
© Ancienne gare de déportation par Stéphane Duquesnoy
À voir aussi à Wizernes (Pas-de-Calais)
- EXPOSITION : ART OF REMEMBRANCE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes 19 septembre 2026
- Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes, Ancienne Gare de Wizernes, Wizernes 19 septembre 2026
- LES PHOTOS EMBLÉMATIQUES DE LA COUPOLE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes 19 septembre 2026
- AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS », La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes 19 septembre 2026