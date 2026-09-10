LES PHOTOS EMBLÉMATIQUES DE LA COUPOLE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes
samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes
Informations pratiques
LES PHOTOS EMBLÉMATIQUES DE LA COUPOLE 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez La Coupole à travers les photographies qui ont marqué son histoire. Une visite guidée immersive entre clichés officiels, amateurs et clandestins pour explorer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez La Coupole à travers les photographies qui ont marqué son histoire. Une visite guidée immersive entre clichés officiels, amateurs et clandestins pour explorer la mémoire de la Seconde…
© Comité d’Histoire du Haut Pays
À voir aussi à Wizernes (Pas-de-Calais)
- EXPOSITION : ART OF REMEMBRANCE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes 19 septembre 2026
- LES LIEUX DE MÉMOIRE EMBLÉMATIQUES DE LA SHOAH, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes 19 septembre 2026
- Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes, Ancienne Gare de Wizernes, Wizernes 19 septembre 2026
- AVANT-PREMIÈRE DU FILM « DITES LEUR QUE NOUS SOMMES TOUJOURS VIVANTS », La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes 19 septembre 2026