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LES PHOTOS EMBLÉMATIQUES DE LA COUPOLE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

samedi 19 septembre 2026 · La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D · Wizernes

LES PHOTOS EMBLÉMATIQUES DE LA COUPOLE, La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D, Wizernes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Coupole, Centre d'Histoire et Planétarium 3D
Adresse
Rue André Clabaux, Wizernes
Ville
62570 Wizernes
Département
Pas-de-Calais

LES PHOTOS EMBLÉMATIQUES DE LA COUPOLE 19 et 20 septembre La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez La Coupole à travers les photographies qui ont marqué son histoire. Une visite guidée immersive entre clichés officiels, amateurs et clandestins pour explorer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D Rue André Clabaux, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez La Coupole à travers les photographies qui ont marqué son histoire. Une visite guidée immersive entre clichés officiels, amateurs et clandestins pour explorer la mémoire de la Seconde…

© Comité d’Histoire du Haut Pays

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