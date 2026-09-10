Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes, Ancienne Gare de Wizernes, Wizernes

Informations pratiques

Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes Samedi 19 septembre, 09h00 Ancienne Gare de Wizernes Pas-de-Calais

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez dans le temps à travers une randonnée mêlant paysages, photographies anciennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pensez à vous munir de votre appareil photo: tout au long du parcours, Philippe Hudelle vous proposera une initiation à la photographie.

Ancienne Gare de Wizernes 70 rue François Mitterrand, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]

Plongez dans le temps à travers une randonnée mêlant paysages, photographies anciennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pensez à vous munir de votre appareil photo: tout au long du parcours,…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine