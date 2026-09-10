Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes, Ancienne Gare de Wizernes, Wizernes
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Gare de Wizernes · Wizernes
Informations pratiques
Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes Samedi 19 septembre, 09h00 Ancienne Gare de Wizernes Pas-de-Calais
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Plongez dans le temps à travers une randonnée mêlant paysages, photographies anciennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pensez à vous munir de votre appareil photo: tout au long du parcours, Philippe Hudelle vous proposera une initiation à la photographie.
Ancienne Gare de Wizernes 70 rue François Mitterrand, Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]
Plongez dans le temps à travers une randonnée mêlant paysages, photographies anciennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pensez à vous munir de votre appareil photo: tout au long du parcours,…
©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine
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