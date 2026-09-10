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Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes, Ancienne Gare de Wizernes, Wizernes

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne Gare de Wizernes · Wizernes

Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes, Ancienne Gare de Wizernes, Wizernes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancienne Gare de Wizernes
Adresse
70 rue François Mitterrand, Wizernes
Ville
62570 Wizernes
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Limité à 25 personnes

Randonnée photo du patrimoine : du plateau des landes au cœur de Wizernes Samedi 19 septembre, 09h00 Ancienne Gare de Wizernes Pas-de-Calais

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez dans le temps à travers une randonnée mêlant paysages, photographies anciennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pensez à vous munir de votre appareil photo: tout au long du parcours, Philippe Hudelle vous proposera une initiation à la photographie.

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Plongez dans le temps à travers une randonnée mêlant paysages, photographies anciennes et mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Pensez à vous munir de votre appareil photo: tout au long du parcours,…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine

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