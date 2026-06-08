Vézelay

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin

Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Les Lueurs du matin au lever du soleil.

Six matinées ponctuent la saison des Lueurs de Vézelay. Au lever du jour, cette balade invite à découvrir autrement la colline éternelle, entre lumière naissante, paysages et silence du matin.

Durée environ 2 h 30 5 à 6 km

Prévoir un équipement adapté ainsi qu’un appareil photo ou un smartphone

Une collation est proposée en fin de balade.

20 personnes maximum (sur réservation). .

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité