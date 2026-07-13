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Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay

dimanche 20 septembre 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin

Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Les Lueurs du matin au lever du soleil.
Six matinées ponctuent la saison des Lueurs de Vézelay. Au lever du jour, cette balade invite à découvrir autrement la colline éternelle, entre lumière naissante, paysages et silence du matin.
Durée environ 2 h 30 5 à 6 km
Prévoir un équipement adapté ainsi qu’un appareil photo ou un smartphone
Une collation est proposée en fin de balade.
20 personnes maximum (sur réservation).   .

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05 

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité

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