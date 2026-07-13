Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay
dimanche 20 septembre 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin
Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Les Lueurs du matin au lever du soleil.
Six matinées ponctuent la saison des Lueurs de Vézelay. Au lever du jour, cette balade invite à découvrir autrement la colline éternelle, entre lumière naissante, paysages et silence du matin.
Durée environ 2 h 30 5 à 6 km
Prévoir un équipement adapté ainsi qu’un appareil photo ou un smartphone
Une collation est proposée en fin de balade.
20 personnes maximum (sur réservation). .
Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05
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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin
L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité
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