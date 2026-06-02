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Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay dimanche 18 octobre 2026.

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Vézelay

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin

Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Les Lueurs du matin au lever du soleil.
Six matinées ponctuent la saison des Lueurs de Vézelay. Au lever du jour, cette balade invite à découvrir autrement la colline éternelle, entre lumière naissante, paysages et silence du matin.
Durée environ 2 h 30 5 à 6 km
Prévoir un équipement adapté ainsi qu’un appareil photo ou un smartphone
Une collation est proposée en fin de balade.
20 personnes maximum (sur réservation).   .

Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05 

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité

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