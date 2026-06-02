Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay dimanche 18 octobre 2026.
Vézelay
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin
Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Les Lueurs du matin au lever du soleil.
Six matinées ponctuent la saison des Lueurs de Vézelay. Au lever du jour, cette balade invite à découvrir autrement la colline éternelle, entre lumière naissante, paysages et silence du matin.
Durée environ 2 h 30 5 à 6 km
Prévoir un équipement adapté ainsi qu’un appareil photo ou un smartphone
Une collation est proposée en fin de balade.
20 personnes maximum (sur réservation). .
Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05
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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin
L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs du matin Vézelay a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité
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