Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature Charquemont
lundi 13 juillet 2026 · Charquemont
Informations pratiques
Charquemont
Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature
Combe St Pierre Charquemont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. .
Combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature
L’événement Les Lundis Pots d’Accueil en Pleine Nature Charquemont a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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