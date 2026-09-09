Les luttes pour les droits civiques des communautés afro-américaines et des minorités de genre, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Les luttes pour les droits civiques des communautés afro-américaines et des minorités de genre Jeudi 26 novembre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T16:00:00+01:00 – 2026-11-26T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T16:00:00+01:00 – 2026-11-26T17:30:00+01:00

Camille Barbe et David Diallo nous embarquent aux États-Unis dans les années 1954-1968 à l’aune des luttes pour les droits civiques des populations noires et des minorités de genre. À travers les discours et les figures emblématiques de ces mouvements citoyens, ils questionnent les formes de militantisme à l’oeuvre et leurs évolutions.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/460

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/460 »}]

Dans le cadre de Bons Baisers from the USA organisé par Alifs.

Marche pour les droits civiques à Washington D.C. 28/08/1963 © libre de droits.